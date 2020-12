Detmold

Leiche im Wald: Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen

14.12.2020, 17:21 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines Toten in einem Wald bei Blomberg (Kreis Lippe) gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Nach Angaben einer Sprecherin der Bielefelder Polizei ist das das Ergebnis einer Obduktion am Montag. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Mann am Sonntagnachmittag entdeckt, berichteten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld in einer gemeinsamen Mitteilung. Hinweise auf unnatürliche Verletzungen hatten die Ermittler demnach bereits am Fundort gefunden. Auch nach der Untersuchung in der Rechtsmedizin ist die Identität des Toten nach Angaben der Sprecherin weiterhin offen. Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei ermittelt.