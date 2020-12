Viersen

Polizei vermutet Brandstiftung nach Turnhallen-Feuer

14.12.2020, 17:23 Uhr | dpa

Nach einem verheerendem Feuer in einer Turnhalle in Viersen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zugleich appellierten die Beamten an Zeugen und Anwohner, sich zu melden. "Jeder Hinweis, insbesondere zum frühen Brandstadium, ist für die Ermittlungen relevant", erklärte die Polizei. Die Turnhalle war am Sonntag durch das Feuer völlig zerstört worden.