Rostock

83 neue Corona-Neuinfektionen in MV: 100. Todesfall gemeldet

14.12.2020, 17:46 Uhr | dpa

Die Corona-Infektionslage bleibt auch in Mecklenburg-Vorpommern angespannt. Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 83 neue Fälle. Am Montag vergangener Woche waren es noch 58 gewesen. Zwei weitere Menschen starben seit Sonntag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Zahl der registrierten Todesfälle im Land auf nunmehr 100 wuchs.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV stieg seit Sonntag von 90 auf 91,1. Der Wert beschreibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche.

Die Infektionslage ist weiterhin regional sehr unterschiedlich. Während die Sieben-Tage-Inzidenz für Schwerin mit 141,1 angegeben wird, liegt sie in Rostock nur bei 16,7. Außer der Landeshauptstadt liegen vier Landkreise über der Marke von 100: Mecklenburgische Seenplatte (128,6), Ludwigslust-Parchim (123,7), Nordwestmecklenburg (122,7) und Vorpommern-Greifswald (118,4).

Die Gesamtzahl der landesweit bestätigten Corona-Infektionen stieg auf nunmehr 8316. Als genesen gelten 5994, so dass 2222 Menschen als aktiv infiziert gelten. Derzeit werden 178 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 25 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen liegen demnach 39 Patienten - ein Plus von sechs.