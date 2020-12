Ibbenbüren

Fußgängerin bei Überqueren von Landstraße tödlich verletzt

14.12.2020, 20:36 Uhr | dpa

In Ibbenbüren (Landkreis Steinfurt) ist am späten Montagnachmittag eine 84-jährige Fußgängerin beim Überqueren einer Landstraße tödlich verletzt worden. Laut Polizei erfasste sie ein 34 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto, als die Frau mit ihrem 86 Jahre alten Ehemann über die unbeleuchtete Straße zu einem gegenüberliegenden Radweg gelangen wollte. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrage an der Unfallstelle 70 Kilometer pro Stunde. Der Fahrer des Wagens und der Ehemann blieben den Angaben zufolge unverletzt, der Sachschaden an dem Wagen soll sich auf rund 4000 Euro belaufen. Zur genauen Unfallursache wird ermittelt.