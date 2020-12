Halle (Saale)

Auseinandersetzung in Halle: Kleines Kind leicht verletzt

14.12.2020, 22:20 Uhr | dpa

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen ist in Halle ein kleines Kind verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollen bei dem Vorfall am Montagabend auch Schüsse gefallen sein. In dem Gerangel sei wohl ein Kinderwagen umgefallen - das Kind sei herausgefallen und leicht verletzt worden. Es wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach mehreren Menschen, die an der Auseinandersetzung im Stadtteil Ammendorf beteiligt waren. Der Hintergrund war zunächst völlig unklar.