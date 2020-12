Schwerin

Sondersitzung: Landtags-Finanzausschuss berät zu MV-Werften

15.12.2020, 02:11 Uhr | dpa

Der Finanzausschuss des Landtags berät an diesem Dienstag (7.30 Uhr) in einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung über die schwierige Lage der MV-Werften. Laut Einladung soll nach einem Bericht der Landesregierung zur Situation der Werften "gegebenenfalls" eine Finanzvorlage beschlossen werden. Die MV-Werften befinden sich infolge der Corona-Pandemie in schwerem Fahrwasser und streben den Gang unter den Schutzschirm des Bundes an.

Für die Fortführung der Schiffbaubetriebe werden dem Vernehmen nach staatliche Darlehen von 570 Millionen Euro benötigt, von denen der Bund zwischenzeitlich 193 Millionen bewilligte. Um aber gänzlich unter den Rettungsschirm zu kommen, sind noch positive Gutachten zu den Zukunftschancen der Werften und vom Eigentümer Genting insgesamt nötig. Sicherheiten müsen beigebracht werden. Anfang Dezember hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) erklärt, er sehe den Eigentümer Genting Hongkong dringend am Zug.

Der asiatische Multikonzern Genting hatte 2016 die Werften in Mecklenburg-Vorpommern übernommen, um dort Kreuzfahrtschiffe für eigene Reedereien bauen zu lassen. Der coronabedingte Einbruch im weltweiten Tourismus brachte das Unternehmen aber in finanzielle Schieflage und den Schiffbau zeitweilig zum Stillstand. Befürchtet wird der Abbau von einem Drittel der Stellen.