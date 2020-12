Offenbach am Main

Regen-Wolken-Mix in Hessen erwartet

15.12.2020, 08:53 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen ein Regen-Wolken-Mix. Der Dienstag startet mit milden Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Himmel bleibt stark bewölkt, gelegentlich kann es regnen.

Auch am Mittwoch bleibt es über Hessen stark bewölkt. Laut Vorhersage wird es neblig-trüb und lockert nur örtlich auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. Am Donnerstag bleibt es laut DWD stark bewölkt, vor allem am Vormittag kann es zu Regen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad.