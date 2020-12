Schwerin

Zoo Schwerin schließt ab Mittwoch

15.12.2020, 09:56 Uhr | dpa

Der Schweriner Zoo hat am Dienstag zum letzten Mal geöffnet, ehe er infolge des Lockdowns in Deutschland von Mittwoch an bis zum 10. Januar schließt. Während des Teil-Lockdowns seit Anfang November waren noch die Außenbereiche geöffnet, wie der Zoo mitteilte. Nun könnten nicht einmal Gutscheine an der Zookasse verkauft werden. Der Zoo bat um Unterstützung seiner Besucher, etwa durch den Abschluss einer Tierpatenschaft oder den Kauf von Wertgutscheinen. Dies sei per E-Mail möglich. Eine pünktliche Zustellung per Post zum Weihnachtsfest könne jedoch nicht garantiert werden. Die Gültigkeit von Jahreskarten werde um den Schließungszeitraum verlängert.