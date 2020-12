Wiesbaden

Pandemie: Tourismus auch im Oktober mit starken Einbußen

15.12.2020, 11:27 Uhr | dpa

Die hessischen Beherbergungsbetriebe haben wegen der Corona-Pandemie auch im Oktober erhebliche Einbußen verzeichnet. Es seien 56 Prozent weniger Gäste und 45 Prozent weniger Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum registriert worden, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. 49 Prozent weniger Inlandsgäste seien über Nacht im Land geblieben. Die Auslandsnachfrage nach Übernachtungen sei sogar um drei Viertel weggebrochen. Insgesamt wurden im Oktober nach Angaben der Statistiker 629 200 Gäste und rund 1,79 Millionen Übernachtungen in den Hotels, Gasthäuser und Pensionen in Hessen gezählt.