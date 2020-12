Dresden

AfD kritisiert Personalpolitik der sächsischen Regierung

15.12.2020, 11:51 Uhr | dpa

Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat die Personalpolitik der Landesregierung scharf kritisiert. "Die Kenia- Koalition ist in ihrem ersten Jahr vor allem durch Selbstbereicherung aufgefallen. Die Einstellung zusätzlicher Staatssekretäre und hunderter hochbezahlter Mitarbeiter in den Ministerien schien oberste Priorität zu haben", erklärte AfD-Fraktionschef Jörg Urban am Dienstag in Dresden. Die Kretschmer-Regierung habe damit den Grundsatz "Zuerst das Land, dann die eigene Person" umgekehrt.

"Was die inhaltliche Sacharbeit betrifft, haben CDU, Grüne und SPD kein einziges, wichtiges Projekt umgesetzt", sagte Urban. Stattdessen seien Minister reihenweise mit Skandalen aufgefallen.