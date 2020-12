Potsdam

AOK warnt vor Prothesen-Wechsel in Kliniken mit wenigen OPs

15.12.2020, 14:58 Uhr | dpa

Die AOK hat vor Risiken beim Wechsel von Hüftprothesen in vielen Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt. Eine bundesweite Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK lege nahe, dass in mehr als der Hälfte der 26 Kliniken, die den Eingriff im Nordosten anbieten, das Risiko im Schnitt deutlich erhöht sei, daran zu sterben oder erhebliche Komplikationen zu erleiden.

Für die Studie haben die Autoren den Angaben zufolge bundesweit 17 800 Wechsel-OPs zwischen 2014 und 2016 bei AOK-Versicherten ausgewertet. Dabei habe sich gezeigt: Je seltener der Eingriff in einem Klinikum durchgeführt wurde, desto schlechter war das Ergebnis im Schnitt für die Patienten. Normalerweise müssten nach jedem siebenten Eingriff Patienten erneut operiert werden.

In Kliniken, die den hochkomplexen Eingriff 12 Mal oder seltener pro Jahr durchführten, liege diese Revisionsrate jedoch im Schnitt rund 25 Prozent höher als in großen Zentren. "Zudem starben in den Kliniken mit wenig Erfahrung im Schnitt doppelt so viele Patienten innerhalb von 90 Tagen nach der Operation." Insgesamt habe die Sterblichkeitsrate 2,6 Prozent betragen. Die Studie wurde den Angaben zufolge im "Journal of Arthroplasty" veröffentlicht.

Laut AOK haben 16 der 26 Kliniken in MV mit dem Angebot von Wechsel-OPs der Hüftprothese im Jahr 2018 weniger als zwölf derartige Operationen geleistet. Am häufigsten sei sie in der Uni-Klinik Rostock und im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Altentreptow durchgeführt worden. Die AOK empfahl, sich vor anstehenden Eingriffen genau zu informieren.