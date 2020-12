Neustrelitz

Jugendlicher filmt sich für Internet auf Polizeiwagen

15.12.2020, 15:03 Uhr | dpa

Ausgerechnet einen Streifenwagen soll ein Jugendlicher in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) für ein Internet-Klettervideo genutzt haben - jetzt wird gegen ihn ermittelt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall kurz vor Mitternacht am Montag auf dem Marktplatz. Die Beamten hätten ihren Dienstwagen dort abgestellt und seien zu Fuß Streife gegangen. Dabei waren der polizeibekannte 17-Jährige und drei Bekannte wegen des Corona-Kontaktverbots kontrolliert und belehrt worden.

Als die Beamten danach von der Kontrolle zurückkamen, berichtete eine Zeugin, dass der 17-jährige Neustrelitzer in der Zwischenzeit auf die Motorhaube des Polizeiautos geklettert war und sich dort auch gefilmt habe. Das Video soll auf mindestens einem sozialen Internetmedium veröffentlicht worden sein. Gegen den Jugendlichen, der bereits verschwunden war, werde nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Polizeiwagen seien keine Klettergerüste, hieß es.