Magdeburg

Verfassungsgericht nach Beitrags-Blockade am Zug

15.12.2020, 16:24 Uhr | dpa

Nach der Blockade eines höheren Rundfunkbeitrags in Deutschland sieht Sachsen-Anhalts Staatskanzleichef Rainer Robra zunächst das Bundesverfassungsgericht am Zug. Das Gericht arbeite bereits und es bestehe die Bereitschaft, sich sehr zügig mit dem Thema zu befassen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in einer Landtagsdebatte zum Rundfunkbeitrag. "Das Bundesverfassungsgericht wird Klarheit bringen." Es bestehe kein Zweifel, dass die Öffentlich-Rechtlichen "herausragend notwendig" seien, sagte Robra. Trotzdem bestehe Reformbedarf. Die Länder würden sich gemeinsam der Aufgabe stellen, Auftrag und Struktur der Sender zu diskutieren. Details zu eigenen Reformschwerpunkten nannte er nicht.

Eigentlich sollte der Magdeburger Landtag am Dienstag über einen Staatsvertrag abstimmen, mit dem der Rundfunkbeitrag für die öffentlich-rechtlichen Sender zum Jahreswechsel um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat angehoben werden sollte. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zog das Vorhaben jedoch vor der finalen Abstimmung zurück. Damit liegt die Erhöhung auf Eis, weil bis Jahresende nicht mehr alle Landtage zustimmen werden.

Haseloff begründete seinen Schritt mit der fehlenden Mehrheit im Landtag für die Erhöhung. Er verhinderte, dass seine CDU mit den Stimmen der oppositionellen AfD den Vertrag ablehnt und rettete die Zukunft der Koalition. SPD und Grüne wollten wie alle anderen Länder das Beitragplus mittragen und hatten angekündigt, bei einem CDU-AfD-Veto das Bündnis aufzukündigen. Die Sender klagen gegen die Blockade beim Bundesverfassungsgericht.