Zwenkau

Boot auf der Weißen Elster bei Leipzig gekentert

15.12.2020, 17:51 Uhr | dpa

Auf der Weißen Elster ist am Dienstag ein Boot gekentert und untergegangen. Der 21 Jahre alte Bootsführer konnte sich unverletzt an Land retten, wie die Polizei mitteilte. Das kleine Motorboot gehörte einer Firma, die nahe Leipzig Schlamm aus dem Fluss holte. Es habe dazu gedient, eine mit Schlamm beladene Schute zu schieben. Diese Schute sei Leck geschlagen, mit Wasser vollgelaufen und habe so das Boot zum Kentern gebracht. Die herbeigerufene Feuerwehr pumpte nach dem Unfall Öl aus dem Fluss ab. Das Boot wurde von einem Kran geborgen. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung auf.