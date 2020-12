Schwerin

Böller- und Alkoholverbot: Bis zu 100 Euro Bußgeld

15.12.2020, 19:45 Uhr | dpa

Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bei Verstößen gegen das Böllerverbot zu Silvester und das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit während des Corona-Lockdowns drohen in Mecklenburg-Vorpommern Bußgelder bis zu 100 Euro. Wer Alkohol offensiv verkauft, muss mit 500 bis 1000 Euro Bußgeld rechnen, wie Innenminister Torsten Renz (CDU) am Dienstagabend nach einer Kabinettssitzung in Schwerin sagte. Die untere Grenze des Bußgeldes bei Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit liegt demnach bei 50 Euro, bei Verstößen gegen das Böllerverbot bei 10 Euro.