Mannheim

Waldhof mit dritter Pleite in Serie: 1:4 gegen Unterhaching

15.12.2020, 21:17 Uhr | dpa

Der SV Waldhof Mannheim ist in der 3. Fußball-Liga aus dem Tritt geraten und in eine sportlichen Krise gerutscht. Die Mannschaft von Patrick Glöckner verlor am Dienstag mit 1:4 (1:3) gegen die SpVgg Unterhaching und erlitt die dritte Niederlage innerhalb von acht Tagen. Dabei kassierte der SVW 1:11 Tore. Die Gäste, die ihren zweiten Auswärtssieg der Saison feierten, hätten sogar noch höher gewinnen können.

Moritz Heinrich (14. Minute), Paul Grauschopf (22.), Niclas Anspach (42.) und Luca Marseiler (58.) trafen für Unterhaching, das die defensiven Unzulänglichkeiten der Waldhöfer konsequent ausnutzte. Für die Mannheimer, denen nach vielen guten Auftritten in dieser Saison zurzeit die Stabilität fehlt, verkürzte Rafael Garcia (27.) zwischenzeitlich zum 1:2.