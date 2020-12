Magdeburg

Lockdown startet auch in Sachsen-Anhalt

16.12.2020, 01:13 Uhr | dpa

Aus dem Teil-Lockdown wird ein Lockdown: In Sachsen-Anhalt werden, wie auch bundesweit, ab diesem Mittwoch weitere Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren. Punkt Mitternacht tritt die neunte Eindämmungsverordnung des Landes in Kraft. Danach schließen bis zum 10. Januar Geschäfte, Friseursalons und Kosmetikstudios. Die Kitas wechseln in den Notbetrieb, in den Schulen stehen dreiwöchige Ferien an. Restaurants sind weiter geschlossen, ebenso Theater, Museen und andere Kultureinrichtungen sowie Sportanlagen. Ziel ist, die Verbreitung des Coronavirus soweit in den Griff zu bekommen, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird.