Heilbronn

Tödliche Unfallflucht: Urteil in Heilbronn wird erwartet

16.12.2020, 02:24 Uhr | dpa

Auf der Richterbank liegt am ein Richterhammer aus Holz. Foto: Uli Deck/dpa/Illustration/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen einen Autofahrer, der nach einem tödlichen Zusammenstoß von der Unfallstelle geflüchtet sein soll, will das Landgericht Heilbronn heute (09.00) ein Urteil verkünden. Der 44-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Tötung ebenso verantworten wie wegen versuchten Mordes.

Er war im Mai 2019 auf einer Landstraße im Kreis Ludwigsburg mit seinem Auto von hinten in eine Gruppe gefahren. Ein 21-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Die drei anderen jungen Menschen erlitten schwere Verletzungen. Nach dem Zusammenstoß hatte der Mann die Flucht ergriffen und sich erst Stunden später der Polizei gestellt. Im Prozess hatte er über seinen Anwalt um Entschuldigung gebeten. Mit dem Urteil wird nach den Plädoyers am Nachmittag gerechnet.