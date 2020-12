Freiburg im Breisgau

SC Freiburg will im Spiel bei Schalke 04 nachlegen

16.12.2020, 03:57 Uhr | dpa

Der SC Freiburg will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga mit einem weiteren Erfolg im Spiel (18.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 bestätigen. Vier Tage nach dem 2:0 gegen Arminia Bielefeld würde ein Sieg beim Tabellenletzten in Gelsenkirchen die leichten Abstiegssorgen zumindest vorerst vertreiben. Vor dem Bielefeld-Spiel war Freiburg neun Spiele lang sieglos gewesen. Mittelfeldspieler Changhoon Kwon könnte nach einer Covid-19-Erkrankung wieder im Kader stehen.