Offenbach am Main

Milde Temperaturen in Hessen

16.12.2020, 07:44 Uhr | dpa

In Hessen bleibt es mild. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet am Mittwoch mit einem Temperaturanstieg auf acht bis elf Grad. Dabei ist es am Vormittag meist stark bewölkt, teils neblig-trüb. In Süd- und Mittelhessen kann es vereinzelt etwas regnen. Auch in der Nacht zum Donnerstag ist es meist stark bewölkt. Örtlich kann es Nebel geben, teilweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperatur sinkt auf fünf bis zwei Grad.

Am Donnerstag kann es vor allem in der ersten Tageshälfte zeitweise regnen bei Höchsttemperaturen von sechs bis zehn Grad. In der Nacht zum Freitag ist gebietsweise Nebel, im Bergland lokal Bodenfrost möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen bei vier bis ein Grad.