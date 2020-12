Stralsund

Raubüberfall von Vermummten gibt Ermittlern noch Rätsel auf

16.12.2020, 08:59 Uhr | dpa

Der Raubüberfall auf der Insel Dänholm in Stralsund, bei dem fünf Tatverdächtige gefasst wurden, gibt der Polizei noch einige Rätsel auf. Wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte, ist immer noch unklar, woher das erbeutete Geld eigentlich stammt und ob sich Täter und Opfer gekannt haben. Die Gruppe Vermummter hatte einen 27-jährigen Mann in der Nacht zum 12. November wohl gezielt in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Insel Dänholm überfallen. Sie bedrohten den Mieter und eine Bekannte mit einer Eisenstange und einem "waffenähnlichen Gegenstand" und stahlen einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Zeugen alarmierten die Polizei, die vier flüchtige Verdächtige noch in der Nähe stellte und den Tresor samt Beute fand. Wem das Geld eigentlich gehört, sei unklar. Einen fünften Verdächtigen aus Stralsund konnten die Beamten ermitteln. Gegen die fünf Männer im Alter von 19 bis 42 Jahren, alle aus der Region Stralsund, wurden Haftbefehle wegen schweren Raubes erlassen. Zwei Verdächtige hätten bei Vernehmungen Angaben zu dem Überfall gemacht, sagte der Sprecher. Einzelheiten könne man aus Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht mitteilen.

Die Insel Dänholm gehört zu Stralsund, liegt im Strelasund und war früher Militärgebiet.