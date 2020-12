Nahrendorf

Zwei Menschen bei Brand in Gutshaus verletzt

16.12.2020, 09:04 Uhr | dpa

Beim Brand eines Gutshauses in Nahrendorf (Landkreis Lüneburg) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei Lüneburg am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Am Dienstagabend war das zweigeschossiges Haus mit großem Dachstuhl in Flammen geraten. Das gesamte Dach habe in Vollbrand gestanden. Die vier Bewohner konnten sich ins Freie retten. Eine 64 Jahre alte Frau sowie ein 62 Jahre alter Mann kamen in ein Krankenhaus.

Das Dach des Hauses und Teile der ersten Etage wurden durch das Feuer schwer beschädigt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 800 000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen könnten Bauarbeiten an dem Gutshaus der Grund für das Feuer sein. Die Feuerwehr war mit rund 190 Einsatzkräften vor Ort.