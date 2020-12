Dresden

Sachsens Flughäfen bekommen 15 Millionen Euro Zuschuss

16.12.2020, 09:24 Uhr | dpa

Die Flughäfen Leipzig und Dresden bekommen in der Corona-Krise einen Zuschuss von insgesamt rund 15 Millionen Euro vom Land. Seit Beginn der Pandemie seien die Betreiber ihrer Verantwortung nachgekommen und hätten die Flughäfen offen gehalten, teilte das sächsische Finanzministerium am Mittwoch in Dresden mit. Weil Privat- und Geschäftsreisende ausblieben, seien die Unternehmen aber hart getroffen. Für das Gesamtjahr werde ein Passagierrückgang von 80 Prozent zum Vorjahr erwartet. Mit der Hilfe für die Betreiber und den Dienstleister Portground greife das Land einer vom Bund angekündigten Hilfe für Flughäfen vor, hieß es.