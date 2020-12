Bad Salzungen

Bad Salzungen: ab Januar fährt erstes gefördertes E-Taxi

16.12.2020, 13:10 Uhr | dpa

In und um Bad Salzungen wird ab Januar das erste vom Thüringer Umweltministerium geförderte E-Taxi unterwegs sein. Für den Kauf des Elektro-Fahrzeugs seien 20 000 Euro zur Verfügung gestellt worden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Damit habe das Haus die Mehrkosten des Fahrzeugs samt Ladepunkt gegenüber einem vergleichbaren Verbrenner-Fahrzeug übernommen. Der in Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) beheimatete Taxibetrieb könne am Donnerstag die Zulassung beantragen.

"Die Mobilität der Zukunft ist leiser, sauberer und für alle verfügbar", erklärte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). Dazu gehörten auch E-Taxis. Die Großraumlimousine für bis zu 8 Personen steht laut Ministerium ab Januar rund um Bad Salzungen für die Fahrgäste zur Verfügung. Der Taxibetrieb setze im Kurort Bad Salzungen auf nachhaltige E-Mobilität, "um die betriebswirtschaftliche Rechnung mit besserer Luft und weniger Lärm- und Schadstoffemissionen zu verknüpfen."