Wismar

Neuer Vogelgrippe-Fall in MV: Toter Schwan am Schweriner See

16.12.2020, 16:49 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines mit Vogelgrippe infizierten Singschwans am Schweriner See hat der Landkreis Nordwestmecklenburg die Geflügelhalter weiter zu großer Vorsicht aufgefordert. Der Schwan war am 9. Dezember in der Ortschaft Gallentin gefunden worden, wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte. Ein Test habe nun das Geflügelpestvirus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen. Es sei der dritte Nachweis in dem Landkreis nach einem tot gefundenen Brachvogel im Wismarer Hafen am 4. Dezember und einem ebenfalls tot gefundenen Höckerschwan am Mühlenteich in Rehna am 13. November.

Vize-Landrat Mathias Diederich betonte: "Auch wenn es um das Thema Geflügelpest in den letzten Tagen im Land etwas ruhiger geworden zu sein scheint, so zeigen die letzten Nachweise, dass das Virus unter den Wildvögeln nach wie vor kursiert." Die Regelungen zum Schutz einer Ansteckung von Hausgeflügel müssten strikt eingehalten werden.

Die Vorschriften unterscheiden sich von Region zu Region. In Risikogebieten, vor allem in der Nähe von Gewässern, muss Hausgeflügel aber überall bereits seit einiger Zeit in den Stall oder eine Voliere, um Kontakt mit Wildvögeln und damit eine Übertragung des Virus zu verhindern. Einige Kommunen haben auch noch weitergehende Vorschriften. Für den Menschen ist das Geflügelpest-Virus ungefährlich.