Passau

Christliche Statue wird zu Waffe in Beziehungsstreit

16.12.2020, 16:51 Uhr | dpa

Eine christliche Holzstatue ist in einem Beziehungsstreit in Niederbayern zur Waffe umfunktioniert worden. Eine 56-Jährige habe ihrem Partner mit der Statue auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt und blutete auf der Stirn. Den Streit der beiden Betrunkenen vom Dienstagnachmittag konnte auch die Polizei nicht schlichten. Die 56-Jährige musste die Wohnung in Passau verlassen, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.