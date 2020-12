Schwerin

Fördermittel für 77 Projekte zur Gewaltvorbeugung

16.12.2020, 17:48 Uhr | dpa

Der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung setzt auch im kommenden Jahr einen Großteil seiner Mittel zur Verhinderung von Jugendkriminalität ein. Für 43 Projekte, die vielfach in Kooperation mit Schulen umgesetzt werden, stünden rund 128 000 Euro an Fördergeldern bereit. Weitere Schwerpunkte seien der Opferschutz, die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, Seniorensicherheit, Sport statt Gewalt und Verkehrssicherheit, teilte Innenminister Torsten Renz (CDU) am Mittwoch mit. Er ist zugleich Vorsitzender des Landesrats, dem etwa 90 Behörden, Organisationen, Vereine, Verbände und Personen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens angehören.

Laut Innenministerium stehen dem Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung im kommenden Jahr insgesamt 326 000 Euro zur Verfügung. Etwa 80 500 Euro davon gingen an die Präventionsräte der Landkreise und kreisfreien Städte. Die restlichen 245 500 Euro würden auf landesweit 77 Präventionsprojekte aufgeteilt. Insgesamt hätten 90 Förderanträge vorgelegen, über die ein Expertengremium befunden habe.

Renz lobte die Vielfalt der Akteure. Kriminalität könne nur verhindert werden, wenn dies nicht nur als Aufgabe staatlicher Einrichtungen verstanden werde. Die meist von Vereinen getragenen Projekte hätten mit dazu beigetragen, dass die Kriminalitätszahlen in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren zurückgingen. Herausragende Initiativen werden mit dem Landespräventionspreis geehrt.