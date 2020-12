Potsdam

Landtag entscheidet über Rekordhaushalt und harten Lockdown

17.12.2020, 02:13 Uhr | dpa

Der Brandenburger Landtag stimmt in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr heute über den Landeshaushalt für das kommende Jahr ab. Der Haushaltsentwurf sieht Rekordausgaben in Höhe von knapp 15,5 Milliarden Euro vor. Geplant ist auch die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von mehr als 2,7 Milliarden Euro vor allem wegen der Corona-Krise, das ist ebenfalls ein Rekordwert. Dafür soll der Landtag wegen der geltenden Schuldenbremse eine außergewöhnliche Notlage bis zum Jahr 2022 erklären. Die Opposition kritisiert die hohe Schuldenaufnahme und den Plan der Kenia-Koalition, die Notlage für mehrere Jahre zu erklären.

Am Donnerstagnachmittag entscheidet der Landtag auch über den harten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie, der nach einem Beschluss des Kabinetts seit Mittwoch gilt. Er sieht Ausgangsbeschränkungen, Ladenschließungen, ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und ein Verkaufsverbot von Feuerwerk vor. Nach dem neuen Beteiligungsgesetz für den Landtag soll der Gesundheitsausschuss zuvor (9.00 Uhr) in einer Sondersitzung über die neue Eindämmungsverordnung beraten. Die Regierungsfraktionen der rot-schwarz-grünen Koalition hatten bereits angekündigt, dass sie dem harten Lockdown zustimmen wollen.