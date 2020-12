Aue

Erzgebirge Aue will Karlsruher SC "voll Paroli bieten"

17.12.2020, 03:03 Uhr | dpa

Nach zwei sieglosen Spielen will Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue heute im heimischen Erzgebirgsstadion gegen den Karlsruher SC wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. "Da wird ein richtig guter Gegner bei uns auflaufen, dem wir voll Paroli bieten müssen. Die Leistung muss von der ersten Minute an stimmen - und die Körpersprache ebenso", sagte Torwart und Kapitän Martin Männel. Beide Mannschaften haben vor der Partie jeweils 16 Punkte auf dem Konto. "Die Ausbeute ist sehr ordentlich, aber wir wollen noch etwas draufpacken. Bei einem Heimsieg können wir mit einem guten Gefühl am Sonntag nach Nürnberg fahren. Das muss unser Ziel sein", meinte Trainer Dirk Schuster.