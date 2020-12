Neuss

Verkürzte DEL-Saison beginnt mit rheinischem Derby

17.12.2020, 03:20 Uhr | dpa

Die Deutsche Eishockey Liga startet heute verspätet in die neue Saison. Zum Auftakt kommt es zum 228. rheinischen Derby der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind keine Zuschauer zugelassen, das Portal MagentaSport überträgt das Eröffnungsspiel aber frei empfangbar für jeden. Vom heutigen Donnerstag an wird nahezu täglich gespielt. Die verkürzte Hauptrunde soll bis Mitte März absolviert werden. Anschließend folgen verkürzte Playoffs. Die Hauptrunde wird in zwei Gruppen unterteilt (Nord und Süd), um Infektionsgefahren bei Reisen einzuschränken.

Der Saisonstart war zweimal verschoben worden, da sich die 14 Clubs lange außerstande sahen, ohne die Aussicht auf Zuschauer mit dem Spielbetrieb beginnen zu können. Wegen der geringen TV-Einnahmen sind die Clubs besonders abhängig von den Ticket-Erlösen. Durch Gehaltsverzicht der Spieler, Staatshilfen und Zuwendungen von Sponsoren wurde nun aber eine Saison ohne Zuschauer durchgeplant. Die Budgets der Clubs sollen um etwa die Hälfte gesunken sein.