Bad Zwischenahn

Mit 1,6 Promille in den Straßengraben: Fahrer im Krankenhaus

17.12.2020, 06:08 Uhr | dpa

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Ein Ersthelfer bemerkte am frühen Donnerstagmorgen das Wrack am Straßenrand und kümmerte sich um den verletzten 19-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Wie schwer der 19-Jährige verletzt wurde, war laut Polizeiangaben noch unklar.