Brieselang

Tödlicher Unfall auf der B5: Laster fährt auf Auto auf

17.12.2020, 07:56 Uhr | dpa

Ein Mensch ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 zwischen Zeestow und Wustermark (Landkreis Havelland) ums Leben gekommen. Ein Lastwagen soll am späten Mittwochnachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache auf ein Auto aufgefahren sein, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Demnach kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und fing Feuer. Ein Insasse starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache und der Identität der toten Person gab es bislang keine Informationen.