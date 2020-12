Kirkel

Unbekannter überfällt Tankstelle in Kirkel

17.12.2020, 09:25 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend mit einer Pistole eine Tankstelle in Kirkel (Saarpfalz-Kreis) ausgeraubt. Er habe die 30 Jahre alte Mitarbeiterin im Außenbereich der Tankstelle im Ortsteil Limbach angetroffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Unter Vorhalt seiner Schusswaffe sei er dann mit der Frau in den Verkaufsraum gegangen, wo sie die Kasse öffnete. Nachdem der Täter das Bargeld daraus entnommen hatte, flüchtete er zu Fuß. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt.

Wie viel Geld der Mann erbeutete, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Flüchtigen gesehen haben.