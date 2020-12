Kamenz

Corona-Pandemie sorgt für sinkende Zahl von Erwerbstätigen

17.12.2020, 11:12 Uhr | dpa

Die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen ist im dritten Quartal 2020 vor allem wegen der Corona-Pandemie gesunken. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging sie um 30 000 Menschen oder um 1,4 Prozent zurück, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte. Mit dieser Prozentzahl habe Sachsen im Bundestrend gelegen. In den ostdeutschen Ländern sei der Rückgang mit 1,6 Prozent etwas höher ausgefallen als in Sachsen. Den höchsten Verlust in Freistaat habe das Verarbeitende Gewerbe mit einem Minus von 3,2 Prozent beziehungsweise 12 000 Menschen verzeichnet. Im Dienstleistungssektor sank die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 Prozent beziehungsweise 16 000 Menschen.