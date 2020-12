Schwerin

1,8 Prozent weniger Erwerbstätige in MV

17.12.2020, 12:29 Uhr | dpa

Corona sorgt seit dem Frühjahr für weniger bezahlte Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern: Die Zahl der Erwerbstätigen ist im dritten Quartal um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Schwerin bekanntgab. Dies ist ein vergleichsweise starker Rückgang, denn für die neuen Länder meldete das Amt ein Minus von 1,6 Prozent, für Deutschland insgesamt und für die alten Länder jeweils ein Minus von 1,4 Prozent. Nur in Thüringen fiel der Jobverlust mit minus 2,2 Prozent noch stärker aus als in MV. Für die Erwerbstätigen-Statistik werden Angestellte ebenso gezählt wie Selbstständige und Minijobber.

Den Angaben zufolge hatten im dritten Quartal 752 200 Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern, fast 13 500 weniger als im dritten Quartal 2019. Gestrichen wurden den Angaben zufolge vor allem Minijobs. Bei den Branchen traf es insbesondere das verarbeitende Gewerbe mit einem Minus von 2,4 Prozent. In den Dienstleistungsbereichen, in denen laut Amt rund 78 Prozent aller Erwerbstätigen in MV arbeiten, betrug der Rückgang 1,8 Prozent.

Im zweiten Quartal war die Zahl der Beschäftigten in MV sogar um 2 Prozent gesunken. Im ersten Quartal hatte es noch ein Plus von 0,2 Prozent gegeben.