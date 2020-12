Tussenhausen

Hund dringt in Stall ein und tötet 16 Hühner

17.12.2020, 14:02 Uhr | dpa

Ein streunender Hund hat in Schwaben 16 Hühner getötet. Das Tier sei in Tussenhausen (Landkreis Unterallgäu) seinem Besitzer entlaufen, habe einen Hühnerstall entdeckt und sich über dessen Bewohner hergemacht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Vorfall am Mittwoch habe der Besitzer der Hühner den Hund friedlich schlafend im Stall entdeckt, inmitten der getöteten Vögel. Die Polizei machte anschließend den Hundehalter ausfindig.