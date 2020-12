Magdeburg

Deines boxt Ende Januar gegen Weltmeister Beterbijew

17.12.2020, 15:39 Uhr | dpa

Profiboxer Adam Deines wird seinen Kampf gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew am 30. Januar 2021 in Moskau bestreiten. Das teilte der SES-Boxstall von Promoter Ulf Steinforth am Donnerstag mit. "Eine Chance gibt es immer und die muss man immer mit 100 Prozent Einsatz nutzen. Es hat im Box-Sport schon so viele Überraschungen gegeben und ich traue genau diese unserem Adam Deines zu", sagte Steinforth.

Der russische Titelverteidiger (15 Siege-0-0) ist aktuell der einzige Champion mit einer hundertprozentigen K.o.-Quote. Der Halbschwergewichtler kämpft erstmals in seiner Heimat als Profi. Der Kampf wird auf ESPN live in die USA übertragen.

"Dies ist die große Chance, auf die ich so lange hingearbeitet habe. Ich fühle mich topfit", sagte Deines. Ursprünglich sollte der Magdeburger Boxer am 23. Oktober in Moskau antreten, doch eine Rippenverletzung des Weltmeisters verhinderte dies. Als zweiter Termin war dann der 11. Dezember ins Auge gefasst worden, doch der kam offenbar aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht zustande.