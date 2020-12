Dresden

Corona-Inzidenz in Sachsen steigt weiter an

17.12.2020, 15:42 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen steigt weiter stark an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden kletterte die Sieben-Tages-Inzidenz, also der Wert an Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche, am Donnerstag auf 415. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 407. Sachsen liegt damit weiter mit deutlichem Abstand vor allen anderen Bundesländern.

Die Landkreise Bautzen, Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erreichen Werte jenseits der 600er-Marke. Am niedrigsten ist die Inzidenz weiterhin in der Großstadt Leipzig mit 170,1.

Am Donnerstag wurden 3266 neue Infektionen registriert. Zudem kamen im Vergleich zum Mittwoch 90 weitere Todesfälle hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden in Sachsen somit 98 778 Infektionsfälle und 2009 gestorbene Corona-Patienten gemeldet.