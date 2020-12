Dresden

Finanzministerium übergibt Entwurf für Doppeletat an Landtag

17.12.2020, 15:44 Uhr | dpa

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Regierungsentwurf für den sächsischen Doppelhaushalt hat den Landtag erreicht. Wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte, wurde das Zahlenwerk zunächst in einer digitalen Fassung übergeben. Sie ist damit ab sofort für jeden öffentlich einsehbar. Kommenden Dienstag soll das Landesparlament zudem 119 Druckexemplare des 4287 Seiten umfassenden Haushaltsplanes erhalten.

Damit bekommt jeder Abgeordnete ein Exemplar als Grundlage für die weiteren Beratungen in den kommenden Monaten. Offiziell wird Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 am 7. Januar in das Parlament einbringen.

"Wir haben dem Sächsischen Landtag einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der in Krisenzeiten auf Stabilität setzt. Für die kommenden zwei Jahre können wir trotz einbrechender Steuereinnahmen unser Ausgabenniveau halten", sagte Vorjohann. Das sei der Regierung in der aktuellen Krisensituation sehr wichtig gewesen. "Wir sichern damit Investitionen, ausreichend Personal für unsere Schulen, die finanzielle Ausstattung unserer Kommunen oder viele große und kleine Projekte in unserem Land." Bedenken müsse man aber, dass das nur durch eine krisenbedingte Kreditaufnahme möglich ist.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung warnte der Minister vor einem "Weiter so". "Wir wissen schon heute, dass wir ein solches Ausgabenniveau ab 2023 nicht halten können, da die Steuererwartungen deutlich niedriger als vor der Pandemie sind und der Corona-Bewältigungsfonds nicht mehr zur Verfügung steht." Zudem müssten auch die Kredite zurückgezahlt werden: "Das heißt, wir werden entscheiden müssen, welche Prioritäten wir als Freistaat gemeinsam setzen." Über den Haushalt soll im April abgestimmt werden. Bis dahin gilt eine vorläufige Haushalts- und Wirtschaftsführung.