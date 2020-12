Magdeburg

772 neue Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt: 20 Tote

17.12.2020, 18:50 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind binnen eines Tages 772 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - das ist ein neuer Höchstwert. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg damit auf 7667 nach 7320 am Vortag, wie das Sozialministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Vor einer Woche galten 6108 Menschen als infiziert. Dem Ministerium wurden von Mittwoch auf Donnerstag 20 weitere Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt sind landesweit bislang 339 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.

Am Donnerstag waren den Angaben zufolge 103 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem Covid-19-Patienten belegt. 63 Patienten wurden beatmet. In Sachsen-Anhalt sind seit Beginn der Pandemie 20 961 Corona-Fälle erfasst und 1840 Erkrankte in Krankenhäusern behandelt worden.