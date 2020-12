Schwerin

Land unterstützt Filmprojekte mit Drehort in MV

17.12.2020, 19:46 Uhr | dpa

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern soll im kommenden Jahr auf der Insel Rügen eine Episode aus dem Kinderbuchklassiker "Alfons Zitterbacke" verfilmt werden. Der Film laufe unter dem Arbeitstitel "Alfons Zitterbackes chaotische Klassenfahrt". Wie die Staatskanzlei in Schwerin am Donnerstag weiter mitteilte, bewilligte das Gremium der MV Filmförderung GmbH jetzt Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Euro. Aus 29 Förderanträgen seien unter anderem vier Dokumentar- und vier Spielfilmprojekte ausgewählt worden.

Gefördert werde mit "Last Song for Stella" auch eine internationale Filmproduktion, für die Szenen unter anderem in Schwerin gedreht werden sollen. Nachwuchsregisseurin Laura Laabs könne mit Unterstützung des Landes die historische Produktion "Rote Sterne überm Feld" verwirklichen, mit Bad Kleinen als Drehort. Max Gleschinski aus Rostock erhält eine Förderung für seinen zweiten Spielfilm, "Bahri", der in seiner Heimatstadt spielen werde.

Gefördert wird auch das neue Projekt des renommierten Dokumentarfilmers Dieter Schumann. In "Dann gehste eben nach Parchim" widme sich der Regisseur einem kleinen Theater, das Kultur in der Provinz am Leben hält und jungen Schauspielern immer wieder ein Sprungbrett bietet. Die Clip Film- und Fernsehproduktion in Stralsund erhält Landesmittel für ein Porträt des vor allem in Ostdeutschland bekannten Liedermachers Hans-Eckardt Wenzel.

"Wir freuen uns, dass somit noch 2020 eine erste Förderrunde stattfinden konnte, um die schnelle und notwendige Unterstützung der Filmschaffenden zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, Mecklenburg-Vorpommern als Standort dieser wichtigen Zukunftsbranche nicht nur zu erhalten, sondern nachhaltig weiter zu entwickeln", erklärte der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue (SPD). Die Mittel würden in der Regel als erfolgsbedingt rückzahlbare Darlehen vergeben. Kleinere Projekte sowie Stoff- oder Projektentwicklungen erhielten Zuschüsse. Die Fördermittel müssten jeweils in Mecklenburg-Vorpommern ausgegeben werden.