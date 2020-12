Peine

Mann tritt auf zwei Frauen in Peine ein: Schwer verletzt

17.12.2020, 21:10 Uhr | dpa

Bei einer Attacke in der Innenstadt von Peine sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Mann habe die beiden geschlagen, als diese aus einem Kleinbus aussteigen wollten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Frauen am Boden lagen, habe der Mann weiter massiv auf sie eingetreten und verletzte sie schwer am Kopf. Bei den Opfern handelt es sich um die 69 Jahre alte Fahrerin des Busses und eine 65-jährige Mitfahrerin, die körperlich eingeschränkt ist. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei war zunächst nicht auszuschließen, dass die Frauen lebensbedrohlich verletzt wurden. Warum der Mann die Frauen attackierte, war zunächst nicht bekannt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen.