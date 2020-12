Itzehoe

Ehefrau in Heide niedergestochen: Prozessbeginn am Freitag

18.12.2020, 01:37 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt am heutigen Morgen (9.00 Uhr) ein Prozess wegen versuchten Totschlags. Der zur Tatzeit 46-jährige Angeklagte soll am 6. Juli in Heide seine Frau mit einem Messer niedergestochen haben. Die damals 30-Jährige hatte sich mit einem Sprung aus einem Fenster im ersten Stockwerk gerettet, dabei aber schwere Verletzungen erlitten.

Die neun Jahre alte gemeinsame Tochter hatte sich ebenfalls in der Wohnung befunden. Nach Polizeiangaben aus dem Juli hatte das Kind nichts von dem blutigen Streit zwischen den Eltern mitbekommen.