Wiesbaden

Umweltministerin klärt über radioaktives Edelgas Radon auf

18.12.2020, 03:32 Uhr | dpa

Die hessische Landesregierung will mit Informations- und Hilfsangeboten über das Vorkommen und die Gefahren des krebserregenden Edelgases Radon aufklären. Details stellt Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am heutigen Freitag in Wiesbaden vor, zusammen mit dem Leiter des hessischen Radonzentrums, Till Kuske. Außerdem soll erläutert werden, wie Radonvorsorgegebiete, also Gegenden mit einem hohen Vorkommen des Gases, festgelegt werden.

Radon bilde sich verstärkt in Regionen mit einem hohen Urangehalt in tieferen Erdschichten. Gelangt das Gas durch Risse in Wohnungen und Häuser, stelle es eine Gesundheitsgefahr für Menschen dar. Nach Angaben des Ministeriums ist das radioaktive Edelgas Radon nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs in Deutschland. Aus diesem Grund seien die Themen Radon und Radonschutz in die gesetzlichen Regelungen zum Strahlenschutz aufgenommen worden.