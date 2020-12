Anklam

Auto erfasst 16-Jährige an Fußgängerüberweg: Schwer verletzt

18.12.2020, 05:23 Uhr | dpa

An einem Fußgängerüberweg in Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist eine 16-Jährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Jugendliche hatte am Donnerstagabend den Fußgängerüberweg an einem Kreisverkehr queren wollen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurde sie dabei von einem 56-jährigen Autofahrer übersehen, der gerade aus dem Kreisverkehr kam. Der Wagen erfasste die Fußgängerin, wobei sie unter anderem Prellungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.