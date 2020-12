Kötz

Landmaschinen werden Opfer der Flammen: 250 000 Euro Schaden

18.12.2020, 06:01 Uhr | dpa

Beim Brand einer großen Garage in der Gemeinde Kötz (Landkreis Günzburg) sind mehrere Landmaschinen durch die Flammen zerstört worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die kleine Maschinenhalle war am späten Donnerstagabend aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Teil des Gebäudes brannte ab, Menschen oder Tiere wurden aber nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung.