Hamm

Mit vorgehaltener Waffe Wettbüro ausgeraubt: Täter flüchtet

18.12.2020, 06:48 Uhr | dpa

Mit einer Schusswaffe in der Hand hat ein Räuber ein Wettbüro in Hamm überfallen und sich an der Kasse bedient. Der Täter betrat am Donnerstagabend das Wettbüro in der Innenstadt und stellte sich an den Tresen, wie die Polizei mitteilte. Dort bedrohte er eine 30-jährige Mitarbeiterin mit der Waffe, griff in die Kasse und packte das Bargeld darin in eine Tüte. Anschließend machte er sich mit der Beute aus dem Staub. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Räuber ein. Zur Höhe der Beute machte sie keine Angaben.