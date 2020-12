Amerang

Kinder zünden Waggon an

18.12.2020, 11:35 Uhr | dpa

Drei Kinder haben einen alten Eisenbahnwaggon angezündet und damit einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Kinder am Dienstag vergangener Woche im oberbayerischen Amerang (Landkreis Rosenheim) in dem abgestellten und unverschlossenen Waggon "gezündelt". So war das Feuer ausgebrochen.

Eines der Kinder hatte sich anschließend an seinen Vater gewandt, dieser meldete den Fall der Polizei. Dabei wurden zwei weitere beteiligte Kinder benannt.

Die Eltern klärten nun mit dem Eigentümer des Waggons, wie der Schaden zu beheben sei, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei könnten die Kinder mithelfen, etwa beim Streichen.