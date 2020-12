Dresden

Grüne ziehen positives Fazit nach erstem Regierungsjahr

18.12.2020, 13:02 Uhr | dpa

Sachsens Grüne sehen das erste Jahr ihrer Regierungsbeteiligung überwiegend positiv. Der Freistaat sei grüner geworden, beschrieben sie am Freitag ihre Einschätzung. Trotz der Corona-Pandemie habe man einige Projekte aus dem Koalitionsvertrag auf den Weg bringen können, teilte Parteichefin Christin Furtenbacher mit, stellte aber auch klar: "Was keine Liebesheirat war, wird nicht plötzlich eine Liebesbeziehung."

Man werde sich am Erreichen der Ziele im Koalitionsvertrag mit der CDU und SPD messen lassen, betonte Furtenbacher. "Unser bündnisgrüner Anspruch war und ist es, Sachsen weltoffener, ökologischer und gerechter zu gestalten. Das war für uns Bündnisgrüne nie nur ein Wahlversprechen. Im vergangenen Jahr sind wir uns immer selbst treu geblieben - das wird auch in den kommenden vier Jahren so bleiben."

Die Bilanz der Grünen Jugend fiel kritischer aus. Sie freute sich zwar auch über "grüne Erfolge". Diese dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch nach einem Jahr Regierungsbeteiligung in vielen Bereichen weiterhin eine "rückwärtsgewandte Haltung dominiert", sagte Landessprecher Jonathan Gut. Sachsen sei nach wie vor weit von einer humanen Asylpolitik entfernt.

Gerade die Innenpolitik sei zudem von zahlreichen Versäumnissen geprägt, stellte Gut fest. Anlass zur Kritik biete auch der "lasche Umgang" mit Corona. Die Verharmlosung der steigenden Fallzahlen im November vor allem durch CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer habe wesentlich zur hohen Zahl an Infizierten und der aktuell sehr angespannten Lage beigetragen. Weitere Kritikpunkte des Parteinachwuchses betrafen die Verkehrspolitik und den Klimaschutz.