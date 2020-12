Zwickau

Zwickau-Profi Miatke für zwei Spiele gesperrt

18.12.2020, 14:35 Uhr | dpa

Zwickau (dpa/sn) – Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Nils Miatke von Drittligist FSV Zwickau wegen rohen Spiels für zwei Partien gesperrt. Das teilte der DFB am Freitag mit. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler war beim 2:1-Auswärtssieg des FSV am Mittwochabend in Meppen in der 85. Minute von Schiedsrichter Robin Braun vom Platz gestellt worden. Der Spieler und der Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.